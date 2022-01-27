Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Basses Konseri" verecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Basses Konseri" verecek

AA, Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Basses Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Basses Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 29 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

"3 Basses Konseri"nde, farklı illerin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos ve Zafer Erdaş sahne alacak.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Konser, Mersin, Opera, Ocak, Kültür Sanat, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title