Mersin Devlet Opera ve Balesi, 10 Kasım'da Atatürk anısına konser verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılına özel "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konseri, orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetecek.

Konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'in "Piyano Konçertosu" ve Franz Schubert'in "8. Senfonisi" müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefi Yazıcı, aynı zamanda konserde solist sanatçı olarak sahne alacak.

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