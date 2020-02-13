: Mersin derviş eroğlu kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız

13.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:05

Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'ye karşı dil uzatanların, değişik düşünceler içerisinde olabileceğini dile getirerek, "O gibi düşünceler Türk halkını temsil edemez. Biz Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız" dedi.

Bir dizi etkinlik için Mersin'e gelen KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, programı kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'ni ziyaret etti. Bir süre muharip gazilerle sohbet eden Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Barış Harekatı gazileriyle Kıbrıs'ta kucaklaşmış bir kişiyim. Ama sonraki dönemlerde de gazilerimizle hangi cephede savaşmış olursa olsun kucaklaşmış bir insanım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti noktasına sizlerle birlikte geldik. 1974 Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı bugün size hitap eden bir Derviş Eroğlu, bu kadar makamlardan geçmiş bir Derviş Eroğlu olarak hitap edemezdim. 1974'te hepimizin birlikte yarattığı bir eserdir Kıbrıs. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı kendisini anavatanındaki Türklerden ayrı saymıyor" dedi.

'KIBRIS, TÜRK TOPRAĞIDIR'

Kıbrıs'ın her zaman Türk toprağı olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti: "Biz 1571'de Kıbrıs'a Osmanlı'nın gönderdiği Türkleriz. Siz burada yaşama şansı bulan Türklersiniz. 1956 yılında Türkiye'ye geldim ve Türkiye'nin bursuyla okumuş doktor olmuş bir insanım. Dolayısıyla 'Anavatan nedir, anavatan olmasaydı ne olurduk?' bunları bilen bir neslin temsilcisiyim. Onun için KKTC halkının kardeşlerine bağlılığı son derece fazladır. Benim temsil ettiğim zihniyet KKTC anavatan olmasa yaşayamaz. KKTC'nin varlığı anavatanla diyalogdan geçer ve değişik topraklarda yaşasak da hepimiz Türk'üz. Ben Türk olduğumu biliyorum, siz Türk olduğunuzu biliyorsunuz. Kader bizi ayırmış. Nasıl ayırmış? Bu topraklara da Türklük mührü vurulsun diye atalarımızı göndermiş ve biz o vurulan Türklük mührünü bugüne kadar yaşattık. 1974'te Türklük mührü bir kez daha ve daha da güçlü vurulmuştur. Bugün KKTC, Türkiye'nin yanında yaşayan ikinci bir Türk devletidir. Ne mutlu bize ki ikinci bir Türk devletinin temsilcileriyiz."

'O DÜŞÜNCELER TÜRK HALKINI TEMSİL EDEMEZ'

İsim vermeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine değinen Eroğlu, "Anavatanımız Türkiye'ye karşı dil uzatanlar olabilir, değişik düşünceler içerisinde veya bu anavatan sevgisini, nefretini oraya çevirmek isteyenler olabilir. Bu bizi ilgilendirmez. O gibi düşünceler Türk halkını temsil edemez. Biz Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız. Anavatan Türkiye olmadan da Kıbrıs'ın olmayacağını bilen insanlarız ve şükrediyoruz. Bize düşen görev bu devleti yaşatmaktır. O topraklarda yaşayan insanlarımızı, o topraklarda yaşadıkları için mutlu hissetmelerini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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