MERSİN Deprem Son Dakika! 21 Ocak Kıbrıs ve Mersin'de deprem mi oldu? Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu?
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MERSİN Deprem Son Dakika! 21 Ocak Kıbrıs ve Mersin'de deprem mi oldu? Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu?

21.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:48
MERSİN Deprem Son Dakika! 21 Ocak Kıbrıs ve Mersin'de deprem mi oldu? Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu?

Kandilli deprem son dakika haberlerinde Mersin'de deprem oldu mu? merak ediliyor. Son dakika deprem Mersin depremi vatandaşlar tarafından hissedildi! Peki, 21 Ocak Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu? Mersin'de kaç deprem oldu?

21 Ocak 2021 öğlen sularında Mersin'de meydana gelen depremler tüm vatandaşları korkuttu! Mersinsallandı son dakika haberleri twitter ve tüm sosyal medyada gündem oldu! Kıbrıs KKTC'de meydana gelen deprem, Mersin'den de hissedildi! Mersin'in Silifke dahil ilçelerinde hissedilen Kıbrıs son dakika depremleri merak edildi! Peki, 21 Ocak Kıbrıs ve Mersin'de deprem mi oldu? Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu?

MERSİN Deprem Son Dakika! 21 Ocak Kıbrıs ve Mersin'de deprem mi oldu? Kıbrıs'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Mersin depremi kaç şiddetinde oldu?

MERSİN'DE KIBRIS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ son verilerine göre bugün 21 Ocak saat 17:27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden ve Mersin'den de şiddetli bir şekilde hissedildi! Depremin derinliği 55.68 olarak verildi!

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