MERSİN Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi
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MERSİN Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi

Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendiMERSİN'de, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlemek için sahile giden doğaseverler, iki deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi.

04.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:42

Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi

MERSİN'de, deniz kaplumbağalarının yuvalarını işaretlemek için sahile giden doğaseverler, iki deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi.

Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Kazanlı Sahili'nde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı yuvaları tespit ederek koruma altına alan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) ekibi, 2 deniz kaplumbağasının çiftleşmesini görüntüledi. Bir süre kıyaya yakın bölgede çiftleşmeyi sürdüren deniz kaplumbağaları, daha sonra gözden kayboldu.

MERSİN Deniz kaplumbağalarının çiftleşmesi görüntülendi

Kaynak: DHA

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