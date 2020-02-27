Mersin'den yola çıkan umre ziyaretçileri Adana Havalimanı'ndan geri döndü

27.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:02

Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerini geçici olarak askıya almasının ardından, umre için Mersin'den yola çıkan 160 kişi geri döndü.

Erdemli Müftülüğü aracılığıyla kutsal topraklara gitmek için Adana Havalimanı'na giden vatandaşlar, karar nedeniyle ilçeye geri döndü.

Yakınları tarafından karşılanan vatandaşlardan bazıları, umre yapamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: AA