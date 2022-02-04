Mersin'den Suriye'ye bir tır insani yardım gönderildi - Haberler
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Mersin'den Suriye'ye bir tır insani yardım gönderildi

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'den Suriye'ye bir tır insani yardım gönderildi

Tarsus Müftülüğü tarafından organize edilen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Suriye'de terörden arındırılan bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Müftülüğü tarafından organize edilen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Suriye'de terörden arındırılan bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım malzemeleri bir tıra yüklendi.

Düzenlenen programla tır, Barış Pınarı bölgesine uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Müftüsü Ali Can, kampanyaya destek olanlara teşekkür ederek,"Mazlum ve mağdur kardeşlerimize milletimizin sevgisini, şefkatini, merhametini ve iyiliklerini gönderiyoruz. Bu soğuk ve çetin kış mevsimini onlar da üşümeden geçirsinler ve çocuklar üşümesin, iyiliklerimiz onları da ısıtsın diye dertlerine çare olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Barış Pınarı Harekatı, Tarsus, Suriye, Güncel, Haber

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