Mersin'den kişniş üzümü ihracatı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinden kişniş üzümü ihracatı başladı.

Kişniş üzümünün ilk etap ihracatı olan 15 ton ürünü Rusya'ya taşıyan tır, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve yetkililerin katılımıyla Çukurasma-Tozkovan Üçoluk Kişniş Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuş Üzümü Temizleme ve Paketleme Tesisinde düzenlenen törenle yola çıktı.

Belediye Başkanı Ünüvar, ilçenin, ülke kişniş üzümü üretiminin büyük bir çoğunluğunu karşıladığını belirtti.

Üretim kadar paketleme ve eleme tesisi de önemli olduğu için el birliğiyle ilçeye bu tesisi kazandırdıklarını ifade eden Ünüvar, "En iyisinin ilçemizde yetiştiği kişniş üzümümüzü tüm dünyaya daha iyi tanıtıp, pazarlayacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Yalçın Taşlıalan - Ekonomi Haberleri

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