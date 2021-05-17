Mersin'den kısa kısa

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde ailelere online psikolojik destek verildi.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde ailelere online psikolojik destek verildi.

Yenişehir Belediyesince, Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinde "Pandemi Döneminde Aile İçi İlişkiler" konulu psikolojik destek etkinlikleri düzenlendi.

Online gerçekleşen etkinliklerde ailelere öneriler ve dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgiler verildi.

Yol düzenleme çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'ndeki bir sokakta çalışma başlattı.

Yol ve kaldırım düzenlemesi yapan ekipler, tahliye sistemi döşeme çalışması gerçekleştirdi.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Şahin, hipertansiyonla ilgili merak edilenleri anlattı.

Şahin, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hipertansiyon hastası olduğunu belirterek, her 3 kişiden birinin hastalıkla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci