Mersin'den kısa kısa

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde 4 bin öğrenci eğitim görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde 4 bin öğrenci eğitim görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 9 ilçede hizmet veren merkezdeki öğrenciler, 15 Şubat'tan bu yana aldıkları hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimler sayesinde sınavlara en iyi şekilde hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı kurslarda, öğrencilere psikososyal destek de veriliyor.

MESKİ, "ALO 185" Çağrı Hattı hizmetiyle talepleri dinliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, "ALO 185" Çağrı Hattı aracılığıyla vatandaşlardan gelen talepleri çözüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan vatandaşların, bölgede yağış sonrası su baskını oluştuğu şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarıyla sorunu giderdi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yol ve yaya güvenliği için kentte ihtiyaç duyulan noktalarda yaya korkuluğu yerleştirme çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi bünyesinde bulunan atıl malzemeler geri dönüşümle hizmete kazandırılıp ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci