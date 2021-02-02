Mersin'den kısa kısa
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Mersin'den kısa kısa

02.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:41
Mersin'den kısa kısa

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ürün fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, alışveriş merkezi ve semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri ve ürün fiyatlarını denetleyen ekipler, esnafı uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek, ekiplerin özverili çalışmalarıyla ilçedeki denetimleri sürdürüp haksız kazancın önüne geçeceklerini ifade etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan mahalle ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Emek Mahallesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Belediye hizmetlerini inceleyip mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Gültak, eksikliklerin giderilmesi için ekiplere talimat verdi.

Gültak, tüm mahallelerde başlatılan hizmet atağının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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