Mersin'den kahreden haber geldi! Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde kaza yaptı. Kaza sonucu 5 askerimiz yaralandı, 10 asker ise yaralandı.

Mersin Valiliği, askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise ağır yaralandığını açıkladı. Otobüs şoförünün de hayatını kaybettiği bildirildi.

MERSİN'DE ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Mersin Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.