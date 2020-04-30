Mersin'den İstanbul'a 20 ton limon daha gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 100 ton limonun 20 tonluk ikinci kısmının da Mersin'den yola çıktığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 100 ton limonun 20 tonluk ikinci kısmının da Mersin'den yola çıktığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin'deki limon üreticileri için belediye başkanlarına yaptığı çağrıya yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Erdemli'deki üreticilerden satın aldığı 100 ton limonun ilk 20 tonu 21 Nisan'da yola çıkarak İstanbul'a ulaştı.

İkinci 20 tonluk sevkiyatta yer alan limonlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait tıra yüklenerek, İstanbul'a doğru yola çıktı. Birinci kalite ve sıfır kalibre Lamas limonları, 800'er gramlık fileler içerisinde hazırlanarak, kasalara yerleştirildi. Her birinde 72 kasanın bulunduğu toplam 22 palet, sevkiyat aracına yüklendi. 20 ton limon İstanbul'daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Şu ana kadar İstanbul'a toplam 40 ton limon gönderilirken, kalan 60 ton limon ise 20'şer tonluk sevkiyatlarla kısa süre içerisinde İstanbul'a ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Mansur Yavaş da Mersin'deki üreticilerden 50 ton limon satın alacaklarını bildirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de Başkan Seçer'in çağrısına olumlu yanıt vererek, 50 ton limon satın alacağı bildirildi. Ürünlerin üreticiden temin edilmesinden sevkiyatına kadar her aşamayı yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 50 ton limonun hazırlık çalışmalarına başladığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA