Mersin'den İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'den İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi

22.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:36
Mersin'den İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi

Mersin'deki Orta Doğu Sanayicileri ve İş insanları Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi yollandı.

Mersin'deki Orta Doğu Sanayicileri ve İş insanları Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi yollandı.

Dernek yöneticileri tarafından hazırlanan yardımları taşıyan tır, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası önünden dualarla uğurlandı.

Dernek Başkanı Saliha Adıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de bulunan mazlumlara her zaman destek verdiğini söyledi.

Suriye'deki duruma kayıtsız kalamadıklarını dile getiren Adıcan, "Hep birlikte bir nebze de olsa oradaki mazlumlara yardımımız olursa ne mutlu bize. Amacımız oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak. Umuyorum oradaki kardeşlerimizi mutlu edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Meghan Markle Defne Samyeli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'den İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:40:16. #1.16#
title