Mersin'den İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi

Mersin'deki Orta Doğu Sanayicileri ve İş insanları Derneğince Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi yollandı.

Dernek yöneticileri tarafından hazırlanan yardımları taşıyan tır, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binası önünden dualarla uğurlandı.

Dernek Başkanı Saliha Adıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de bulunan mazlumlara her zaman destek verdiğini söyledi.

Suriye'deki duruma kayıtsız kalamadıklarını dile getiren Adıcan, "Hep birlikte bir nebze de olsa oradaki mazlumlara yardımımız olursa ne mutlu bize. Amacımız oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak. Umuyorum oradaki kardeşlerimizi mutlu edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal