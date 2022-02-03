Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı - Haberler
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Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

AA - Güncel
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Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

Erdemli Müftülüğü tarafından organize edilen "Yolunuz Aydınlık Olsun" kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Erdemli Müftülüğü tarafından organize edilen "Yolunuz Aydınlık Olsun" kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplanan yardım malzemeleri Erdemli Belediyesi tarafından tahsis edilen 2 tıra yüklenerek İdlib'e ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Müftü Vekili Muhammet Devlet, yardım kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

AA - Güncel

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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