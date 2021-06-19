Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve bank
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Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve bank

Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve bank
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli Belediyesi'nce marangoz atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler, Suriye'nin İdlib kentinde görevli Mehmetçiğe gönderildi.

MERSİN'in Erdemli Belediyesi'nce marangoz atölyesinde üretilen bank ve kameriyeler, Suriye'nin İdlib kentinde görevli Mehmetçiğe gönderildi. 

Erdemli Belediyesi tarafından İdlib'de görevli Mehmetçik için marangoz atölyesinde kameriye ve oturma bankları üretildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün marangoz atölyesinde üretilen bahçe malzemeleri, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve meclis üyelerinin katıldığı tören ile İdlib'e gönderildi. Ülke için mücadele eden kahraman Türk askerinin her an yanında olduklarını belirten Başkan Tollu, "Belediyemizin üretmiş olduğu dinlenme bankalarından askerlerimize yolluyoruz. Askerlerimizin dinlenmesi, sağlığı, huzuru bizler için önemli" diye konuştu.


Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve bank
Mersin'den İdlib'de görevli Mehmetçiğe kameriye ve bank

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren

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