Mersin'den Fransa'ya zeytinyağı ihracatı
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Mersin'den Fransa'ya zeytinyağı ihracatı

Mersin'den Fransa'ya zeytinyağı ihracatı
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen ve Fransa'ya ihraç edilen 22 bin litre tescilli Mut zeytinyağı tıra yüklenerek gönderildi.

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen ve Fransa'ya ihraç edilen 22 bin litre tescilli Mut zeytinyağı tıra yüklenerek gönderildi.

Mut Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan, ihracat dolayısıyla firmada düzenlenen törende, ilçenin tarımsal üretimde öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Üretiyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Girişimci kardeşlerimizle ilçemizdeki değerleri dışarıya gönderiyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerle tur atlayacak ve gelişmeye devam edecek. Bu ürünlerin ilçemizden çıkması bizi mutlu ediyor." dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker, Fransa yolundaki ihracattan gurur duyduklarını, bu çalışmalarla ilçenin dünya ölçeğinde tanınmasının sağlanacağını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın, Fransa'ya ilk kez zeytin yağı ihraç ettiklerini belirterek ihracat rakamlarının artmasını dilediklerini söyledi.

Firma yetkilisi Erdoğan Şentürk ise firma ilk defa yüksek polifenollü zeytinyağı ihracatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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