Mersin'den çalınan keçiler Karaman'da mezbahanede kesilmiş halde bulundu
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Mersin'den çalınan keçiler Karaman'da mezbahanede kesilmiş halde bulundu

Mersin'in Mut ilçesinden çalınan 5 keçi, Karaman'da bir mezbahanede kesilmiş halde bulundu.

Mersin'den çalınan keçiler Karaman'da mezbahanede kesilmiş halde bulundu
27.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:54

Mersin'in Mut ilçesinden çalınan 5 keçi, Karaman'da bir mezbahanede kesilmiş halde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut'un Gökçetaş Mahallesi Şanşa Yaylasında bir üreticinin ağılından çalınan 5 keçinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay yeri çevresinde bulunan bir iş yerinin kamera görüntülerinden şüpheli bir kamyonetin Karaman istikametine gittiğini tespit eden jandarma ekipleri, Karaman Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek plakasını bildirdiği kamyonetle ilgili bilgi istedi. Yapılan araştırmada üzerinde 5 adet keçi bulunan kamyonetin, Karaman girişinde durdurularak sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandığı belirlendi. Mobese görüntülerinden şüpheli aracın keçileri Karaman'da bir et ürünleri işletmesine götürdüğünün tespit edilmesi üzerine işletmeyle irtibata geçildi. Mezbahanede kesilen hayvanların küpe numaralarından, Mut'tan çalınan hayvanlar olduğu belirlenirken, olayla ilgili olarak müştekinin akrabası İ.C. gözaltına alındı. Kesilen 5 keçiye ait et ise sahibine teslim edilmek üzere jandarma ekiplerince teslim alındı.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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