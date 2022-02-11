MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI - Haberler
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MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'DEN ÇALDIĞI OTOMOBİLLE NİĞDE'DE YAKALANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalan C.K., Niğde'de yol kontrolünde yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalan C.K., Niğde'de yol kontrolünde yakalandı.

Tarsus ilçesinde evinin önünde park halinde bıraktığı aracının çalındığını fark eden H.B., karakola giderek şikayetçi oldu. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Takibe alına otomobil, Niğde girişinde yakalandı. Otomobili çalan C.K.'nin oto hırsızlığı, gasp ve kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Araç ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Niğde, Güncel, Haberler

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