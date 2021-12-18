Mersin'den Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine un yardımı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinden Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için 27,5 ton un gönderildi.

Tarsus Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi, "Yolun iyilik olsun" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda toplanan yardımlarla alınan 27,5 ton un, tıra yüklendi.

Yardım tırı, dua edilmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine uğurlandı.

Un, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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