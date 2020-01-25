25.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:08

Mersin'den 11 kişilik AFAD ekibi Elazığ'a gitti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu