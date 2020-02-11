Mersin'deki yangın sahalarında inceleme
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kentteki yangınlarda zarar gören ormanlık alanları inceledi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kentteki yangınlarda zarar gören ormanlık alanları inceledi.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akduman, Anamur ilçesindeki ormanlık alanlarda geçen yıl meydana gelen yangın sahalarında incelenmelerde bulundu.
Ormanlık alanların zarar gören üretim sahasındaki altyapı eksiklikleri tespit edilerek çalışma başlatıldı.
Akduman, boylama, standardizasyon, yol çalışmalarında da yapıldığı bölgelerde yangından zarar gören sahaların yılı içerisinde ağaçlandırıldığını bildirdi.