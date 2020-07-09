Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde 4'üncü dönem arkeolojik kazılar başladı
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Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde 4'üncü dönem arkeolojik kazılar başladı

Anadolu'daki en iyi korunmuş antik kentlerden biri olan Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başladı.

Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde 4'üncü dönem arkeolojik kazılar başladı
09.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:43

Anadolu'daki en iyi korunmuş antik kentlerden biri olan Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başladı.

Silifke ilçesindeki antik kentte Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında yapılan 4. dönem arkeolojik kazılara bir arkeolog ile 15 görevli katıldı.

Aydınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzuncaburç'un, milattan önce 2. ve 3. yüzyıl arasındaki Helenistik dönemde yapımına başlanan alan olduğunu belirtti.

Antik kentin, Doğu Akdeniz'in kutsal mekanlarının "başkenti" konumunda olduğunu vurgulayan Aydınoğlu, "Uzuncaburç, yapıldığı dönemde kutsal bir mekan olmasının yanı sıra hem dini hem de idari merkez olma özelliği taşıyor. Hedefimiz bu kutsal alanı ortaya çıkartmak." dedi.

Aydınoğlu, Uzuncaburç'un, Helenistik dönemden sonra Roma döneminde de etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Bölge, milattan önce 1. yüzyılda ciddi bir yatırım görüyor. Anıtsal çeşme, sütunlu cadde, yeni küçük tapınaklar kutsal alana ekleniyor ve kent görkemli bir hale bürünüyor. Helenistik dönemde kutsal alan başkenti olmasının yanında Roma döneminde de eski özelliğini sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.

Uzuncaburç'un, Anadolu'daki en iyi korunmuş antik kentlerden biri olduğuna vurgu yapan Aydınoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Anadolu'da bu derece iyi korunmuş kutsal alanlar az sayıdadır. Mimari özellikleri nedeniyle de bu güzelliklerin ortaya çıkarılması önem taşıyor. Burasını, çevre düzenlemesi projesiyle de gezilebilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise bölgenin fışkıran tarihi özelliklerini ortaya çıkaracak olan bilimsel arkeolojik çalışmaları tamamlamak. Bazı yapıları açığa çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu yılki kazı çalışmasında amacımız, kutsal alanın ana giriş mimarisini ortaya çıkarmak. Anıtsal yapı özelliği taşıyan bu kent mimarisi bizim açımızdan önemli ipuçları verecektir."

Kaynak: AA

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