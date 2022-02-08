Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 Şubat'taki operasyonda gözaltına alınan A.Y, M.A, E.K. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, E.K. ve R.K. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirilmişti.