Mersin'deki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında çete lideri Orhan S., çete üyesi olduğu değerlendirilen 2 adliye çalışanı ile örgüte yardım ettiği ileri sürülen bir polis memurunun da bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan örgütün ele başı Orhan S. ile Hacı T., Mehmet K. ve Erdal Ö. tutuklandı. Aralarında 2 adliye çalışanı ve 1 polisin de yer aldığı 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN