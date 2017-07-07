Mersin'deki Uyuşturucu Çetesine Yönelik Şafak Operasyonu - 16 Kişi Adliyeye Sek Edildi

Mersin'de, 6 aydır takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik özel harekat ekiplerinin katılımı ve helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden, çete liderinin de aralarında olduğu 16'sı, adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında çete lideri O.S, çete üyesi olduğu değerlendirilen 2 adliye çalışanı ile örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım ettiği ileri sürülen bir polisin de bulunduğu 17 kişinin sorguları tamamlandı.



Şüphelilerden biri, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.S, adliye görevlileri ve polisin de içerisinde olduğu 16 kişi, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yönetiminde 5 Temmuz'da gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 48 ekip ve 120 polis, günün ilk ışıklarıyla birlikte merkez Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 17 adrese baskın yapmış, özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri de havadan destek vermişti.



Yaklaşık 6 ay süren geniş kapsamlı çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları, örgüte yardım ettikleri iddia edilen 17 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda da 1 adet yivsiz av tüfeği, tüfeğe ait 32 fişek, tabanca mermileri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirilmişti.