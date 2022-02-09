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Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanına yaptırılan tuvaletlere bir saldırı daha gerçekleştirildi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus'ta Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanına yaptırılan tuvaletlere bir saldırı daha gerçekleştirildi. Tuvaletin asma tavanını yerinden söken ve fayansları kıran kimliği belirsiz saldırganlar, elektrik aksamı ile tuvalet içinde yer alan diğer aparatları da söktü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park ve mesire alanlarında halkın hizmetine sunulan tuvaletlere saldırılar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanında yaptırılan tuvaletler kimliği belirsiz kişiler tarafından yine saldırıya uğradı.

Tuvaletler kullanılamaz hale geldi

Kadın ve erkek bölümlerinin yanı sıra özel gereksinimli bireylerin kullanımı için ayrı alan bulunan tuvaletin asma tavanını yerinden söken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, elektrik aksamını ve tuvalet içinde yer alan diğer aparatları da söktü. Fayansların kırıldığı saldırıda, elektrik panosu yanında bulunan kabloların da kesilerek çalındığı tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin düzenli olarak temizleyip bakımını yaptığı tuvaletlere yapılan tahribatların önlenmesi için çalışma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

Mersin'deki tuvaletlere saldırılar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Baraj, 3. Sayfa, Haber

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