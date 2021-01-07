Mersin'deki trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti
07.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:20
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye, dün Çağbaşı Mahallesi'nde köprüden geçerken sulama kanalına düşen 01 ZM 067 plakalı otomobildeki yaralılardan Ersin Y. (55), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazada, sürücü A.E.Ş'nin de aralarında olduğu 5 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan