Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı

Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

TÜRKİYE genelinde düzenlenen 'Tırpan' operasyonu kapsamında, Mersin'de 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

TÜRKİYE genelinde düzenlenen 'Tırpan' operasyonu kapsamında, Mersin'de 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik 'Tırpan' operasyonu Mersin'de de gerçekleştirildi. Operasyonun Mersin ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan Mersin'de eş zamanlı çok sayıdaki adrese baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 3 pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. B.İ., R.A., H.K., Y.Ü., Y.Y., B.E., M.Y., F.K., F.D. ve R.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı

Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı

Mersin'deki 'Tırpan' operasyonunda 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title