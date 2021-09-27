Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'de yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla iki zanlı daha yakalandı, gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.

MERSİN (AA) - Mersin'de yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla iki zanlı daha yakalandı, gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce adresinde bulunamayan zanlı ile yakalama kararı çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların maddi zorluk çeken kişilere faizle para verip senet imzalatarak yaklaşık 50 bin lira haksız kazanç sağladıklarının ve paranın bir bölümüyle ziynet eşyası aldıklarının belirlendiği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Eylül'de kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonda yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli yakalanmış, ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, ajanda ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Sezai Temelli Devlet Bahçeli
Magazin Rüya Tabirleri Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Şans Oyunları Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:57:06. #1.11#