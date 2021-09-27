Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

MERSİN (AA) - Mersin'de yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla iki zanlı daha yakalandı, gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce adresinde bulunamayan zanlı ile yakalama kararı çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların maddi zorluk çeken kişilere faizle para verip senet imzalatarak yaklaşık 50 bin lira haksız kazanç sağladıklarının ve paranın bir bölümüyle ziynet eşyası aldıklarının belirlendiği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Eylül'de kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonda yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli yakalanmış, ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, ajanda ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Adresinde bulunamayan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.