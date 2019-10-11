Mersin'deki tefecilik operasyonu

Mersin'deki tefecilik operasyonu

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

11.10.2019 14:08
Mersin'deki tefecilik operasyonu

Mersin'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının 8'inin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Şüphelilerden birinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

7 Ekim'de düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmış, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 6 senet ve bir miktar para ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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