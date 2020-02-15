Mersin'deki tefeci operasyonunda 10 tutuklama

15.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:09

Mersin'de tefecilik ve pos tefecilik yoluyla milyonlar kira kazanç elde eden ve 123 vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespit edilmesi için çalışma yapıldı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik ve pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 51'i Mersin'de, 9'u Adana, Şanlıurfa ve Tarsus ilçesinde olmak üzere 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, tefecilik yoluyla 123 şahsı mağdur ettikleri ve bu işlemlerden 4 daire, bir araç ve 6 milyon 450 bin lira haksız menfaat sağladıkları, 3 yıllık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 94 milyon 850 bin lira hesap hareketliliği olduğu tespit edildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 kişiden 10'u tutuklanırken, 25'i adli kontrolle, 2 kişi ise savcılıkta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA