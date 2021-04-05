Tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
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Tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi kilisedeki ayine katılanlar, mum yakıp dua etti.

Peder Roshan Cordeiro'nun yönettiği ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı programda, Paskalya Bayramı'nı kutlayan katılımcılara paskalya yumurtası ve çöreği dağıtıldı.

Kutlamalara, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katıldı.

Tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
Tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
Tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi
Tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya ayini düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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