Mersin'deki Suriyeli Anne Kız Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Mersin'de yaşayan Suriyeli anne ile kızını evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen aile yakını yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Ayşa Cuma (45) ile kızı Uvfa Naasan'ın (19) öldürülmesi olayının failini yakalamak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Olayla ilgili titiz bir araştırma yapan ekipler, Suriyeli aile yakını Şevket K'nin 3-4 ay önce Mersin'den ayrıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediğini öğrendi.

Zanlıyı Türkiye genelinde arayan ekipler, Gaziantep'te bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.

Gaziantep'e giden ekipleri görünce kaçan zanlı, uzun kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüphelinin kovalamaca sırasında düşüp çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Mersin'e getirilen zanlının ilk ifadesinde Uvfa Naasan ile ilişkisi olduğunu, bu ilişkinin ortaya çıkmaması için anne kızı öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay,

Mersi'nde geçen yıl ağustos ayında Suriyeli Ayşa Cuma (45) ile kızı Uvfa Naasan (19) evlerinde bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuş, görme engelli dedenin de olay sırasında evde olduğu öğrenilmişti.

Cinayetli ilgili çok sayıda kişinin ifadesini başvurulmuş ancak olayın faili bulunamamıştı.