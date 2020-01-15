Mersin'deki sondaj kazısında tarihi 6 mezar bulundu
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Mersin'deki sondaj kazısında tarihi 6 mezar bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sondaj çalışmalarında pişmiş topraktan yapılan 6 mezar bulundu.

15.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:42
Mersin'deki sondaj kazısında tarihi 6 mezar bulundu

'in ilçesindeki sondaj çalışmalarında pişmiş topraktan yapılan 6 mezar bulundu.

Trafo yapılması planlanan ancak sit alanı olması nedeniyle kontrollü sondaj yapılmasına karar verilen Duatepe Mahallesi'ndeki alanda bulunan mezarların dönemine ait olduğu öğrenildi.

Mezarlar arkeologlar tarafından Tarsus Müze Müdürlüğüne taşınarak koruma altına alındı.

Alanda daha önceki sondaj çalışmalarında da 3,5 metre derinlikte 9 mezar bulunmuş, mezarlardan 8'inin torpido tipi pişmiş topraktan olduğu ancak tahribata uğradığı tespit edilmişti. Mezarlardan birinin de geç Roma dönemine ait tekne tipi kesme taştan yapılan mezar olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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