Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

21.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:26
Mersin'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Caminur Mahallesi'ndeki dükkanında av malzemeleri satan Ferhat İ, sokakta yürürken E.A. ve İ.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat İ. ve İ.A. silahla yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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