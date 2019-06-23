Mersin'deki şiddetli yağış

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışın hasara yol açtığı iki mahalledeki yolların bakım ve onarımına başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde 20 Haziran'daki aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selin neden olduğu hasarı onarmak için harekete geçildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekipleri, yolların açılması ve hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Araç trafiğine kapalı yollar, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

Kentte 20 Haziran'daki şiddetli yağış yüzünden Çokak Mahallesi'nde bulunan Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkılmış, Çavuşlu Mahallesi'nde dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basmış, yollar zarar görmüş ve bazı elektrik direkleri devrilmişti.

Kaynak: AA