Mersin'deki sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerinde, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından tahliye ve temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle evlerini su basan ailelere ulaştı.

Su basan ev, okul, cami ve iş yerlerinin bulunduğu Camişerif, Gündoğdu, Siteler gibi merkez mahallelerde iş makineleri ile tahliye yapan ekipler, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Yenitaşkent bölgesinde bulunan su kanallarının taşmasını önlemek için de kepçe yardımıyla temizlik ve ıslah çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine mahallelerde su baskınına müdahale ediyor.

Sahada görevli olan ekiplere destek amacıyla Park Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlükleri ekipleri de hazır bekletiliyor.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören vatandaşların yanında olduklarını, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için Kaymakamlık ve belediye olarak her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmek için gayret edeceklerini ifade eden Pamuk, şunları kaydetti:

"Halkımızdan gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için sahada görevli ekip sayısını artırdık. Ekiplerimiz de teyakkuzda. Bütün ekiplerimiz, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından zarar gören mahalle sakinlerimizin hizmetinde. Su ve çamur tahliyesiyle temizlik çalışmaları büyük bir gayret ve titizlikle sürmektedir."