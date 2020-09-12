Mersin'deki römork hırsızlığıyla ilgili 2 kişi daha yakalandı
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Mersin'deki römork hırsızlığıyla ilgili 2 kişi daha yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki römork hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Mersin'deki römork hırsızlığıyla ilgili 2 kişi daha yakalandı
12.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:22

Mersin'in Mezitli ilçesindeki römork hırsızlığına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Deniz Mahallesi 17. Cadde'de faaliyet gösteren sürücü kursu merkezlerine ait iki römorkun çalınması olayıyla ilgili soruşturmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenlendikleri operasyonla H.H.A. ve C.A'yı da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, H.H.A'nın 5 farklı dolandırıcılık olayından arandığı belirlendi.

Olay ilgili şüpheli C.E'nin yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 7 Eylül'de çalınan iki römorkun, satılmak üzere Kayseri'ye götürüldüğü belirlenmişti. Zanlı ve römorkların Yeşilhisar ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheli Y.Y'yi gözaltına almıştı. Mersin'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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