Mersin'deki Romanlar Yeni Açılan Merkezden Memnun

Mersin'de yaşayan Romanlar, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hizmete giren Türkiye'nin ilk Roman Hakları ve Araştırma Merkezi'nden memnun olduklarını söylediler.



Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) tarafından kurulan Türkiye'nin ilk Roman Hakları ve Araştırma Merkezi, kentte yaşayan Romanlara hizmet vermeye başladı.



Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Roman kültürünün çok fazla bilinmediğini, açılan bu merkez ile derin bir kültüre sahip olan Roman kültürünün yaşatılması adına büyük bir adım atıldığını söyledi. Daylam, "İnsanların beyinlerinde Romanlarla ilgili sadece raks eden bir figür var. Halbuki binlerce yıllık bir kültürden bahsediyoruz. Pek bilinmeyen bir topluluk ve inşallah burada hem kültürümüzle hem tarihimizle hem de dilimizle ilgili Türkiye'ye hizmet edecek bir birimimiz olacak. Sosyal belediyecilik anlamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın tarihi bir çalışmaya katkı sunuyor olması da bizi sevindiriyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sosyal belediyecilik anlamında da her kesimden insanlara dokunuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burası yaşayan bir müze haline gelecek" dedi.



Roman mahallerinde yaşayan vatandaşlar da kültürlerinin yaşatılması adına kurulan Roman Hakları ve Araştırma Merkezi'nin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Roman olduğu için gurur duyduğunu beliren Yıldız Arkadaş, "Açılan birimimiz için çok sevinçliyiz, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bizlere destek oldukları ve bizim kültürümüzü yaşatacakları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ediyorum. Yeni nesiller kendi kültürlerini tanıyabilecekler bu merkez sayesinde. Merkezde bulunan kitaplarımızı alıp okusunlar, bizleri tanısınlar, kültürümüzü görsünler" diye konuştu.



Merkez dünyadaki Romanlar için de önem arz ediyor



Roman Hakları ve Araştırma Merkezi, Mersin Zeytinlibahçe Caddesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kiralanan tarihi binada yer alıyor. Mersin'in tarihi dokusunu taşıyan bu binada AKROMFED ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Roman toplumunu geliştirmek için ortaklaşa eğitim faaliyetleri gerçekleştirecekler. Merkez sadece Türkiye'deki değil aynı zamanda dünyadaki Romanlar için de çok önemli bir birim olacak ve yapılacak kültürel ve hak temelli çalışmalarla Romanların tarih ve kimlik bilincine ciddi katkılar sağlanacak. Merkez sayesinde dünya tarihinde de çok özgün bir yere sahip olan Romanların dünya tarihine katkıları da ortaya çıkarılacak.



Türkiye'nin ilk, dünyanın ise sayılı sivil Roman hakları merkezinden olan birimde, Romanların tarihi, kültürleri ve dillerini anlatan materyaller ve kitaplar yer alıyor. Bu sayede Romanlar kendi haklarını, kültürlerini, tarihlerini, dillerini araştırıp, bütün dünyadaki yazılı, görsel, işitsel materyalleri de içinde arşivleyebilecekler. Roman Hakları ve Araştırmaları Merkezi beş temel birimden oluşuyor. Bu birimler dokümantasyon, hukuk, kapasite geliştirme, uluslararası ilişkiler ve sürdürülebilirlik birimi. - MERSİN