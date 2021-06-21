Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı
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Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı

Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, yeni sezon dolayısıyla plajlarda bakım çalışması yapılarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, yeni sezon dolayısıyla plajlarda bakım çalışması yapılarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunda çok sayıda kişinin ziyaret ettiği halk plajlarında hazırlık yapıldı.

Ekipler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'nin yanı sıra Susanoğu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy plajlarındaki şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Çalışmada, duş, tuvalet ve kıyafet kabinlerinin sayıları attırıldı ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Ekipler, engelli rampaları ve şemsiyeleri de bakımdan geçirdi.

Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı
Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı
Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı
Mersin'deki plajlar turizm sezonuna hazırlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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