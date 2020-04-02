Mersin'deki pazar yerlerinde aynı anda esnaf sayısının iki katı kişi bulunabilecek Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerlerine esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınmasına ve tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verildi.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerlerine esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınmasına ve tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca pazar yerlerine ilişkin yeni kararlar alındığı bildirildi.

Pazar alanlarına kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç gereçlerle kapatılarak kontrolsüz giriş-çıkışların engelleneceği belirtilen açıklamada tezgah aralarında en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pazar yerleriyle ilgili aldığı diğer önlemler şöyle:

"Pazar yerlerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır. Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır. Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmelidir."

Kaynak: AA