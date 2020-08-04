Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 sürücünün yaşamını yitirdiği otobüs kazasında yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 sürücünün yaşamını yitirdiği otobüs kazasında yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor.

İlçede 27 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasından sonra ilk müdahalelerinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 7 yaralıdan 4'ü taburcu edildi. 2 askerin tedavisi yoğun bakımda, 1'inin ise serviste devam ediyor.

Tedavisi tamamlanan 1 kişinin taburcu edildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de 2'si ağır 3 yaralının tedavileri sürüyor.

Kaza

Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü de hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 27 askerden 15'i Mut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Silifke Devlet Hastanesinde yatan 1 asker ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA