Mersin'deki otobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri memleketlerine gönderildi Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa'ya uğurlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa'ya uğurlandı.

Kazanın ardından cenazeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan özel otobüsün sürücüleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) otopsileri tamamlandı.

Cenazeler, işlemlerin ardından Manisa'ya gönderildi.

Kızıltepe ve Savaş'ın, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, ik şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA