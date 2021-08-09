Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar sarılıyor
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Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar sarılıyor

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar sarılıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde, bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken diğer yandan vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde, bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken diğer yandan vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek isteyen vatandaşların, ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaştırdığı yardımlar, tırlarla Aydıncık ve Silifke ilçesindeki koordinasyon merkezlerine yollanıyor ve buradan ekipler tarafından alınarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

İtfaiye ekipleri ve sosyal hizmet uzmanlarınca hasar tespit çalışmaları yürütülen bölgelerde, yangında hasar görmüş evler ziyaret edilip vatandaşların ihtiyaçları da belirleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerince de yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara psiko sosyal destek veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Koordinasyon Şube Müdürü Recep Kara, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Halkımızın ve belediyemizin gönderdiği erzak ve ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırma açısından arkadaşlarımıza hem yardımcı hem de destek oluyoruz. Halkımızın normal şartlara dönmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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