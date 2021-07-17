Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
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Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına...

Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 3 gün süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabilen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. 3 gün boyunca havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arazöz ile 850 personel yangına müdahale ederken, sabah saatlerinde yangın tamamen kontrol altına alınabildi. Yangında bin 500 dekar alan zarar görürken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, birçok bölgede soğutma çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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