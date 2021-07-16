Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)
ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYORMersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti.
ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYOR
Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan