Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)

ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYORMersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti.