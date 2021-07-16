Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)
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Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYORMersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti.

ÜS BÖLGESİ BOŞALTILIYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangının yön değiştirmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.


Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)
Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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