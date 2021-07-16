Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ, HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeçıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeçıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Yangına, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı