Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor İHA ile havadan görüntülenen yangın geniş bir alanda etkisini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanı...

Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor

İHA ile havadan görüntülenen yangın geniş bir alanda etkisini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını yönetiyor

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, ekipler hem havadan hemde karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İnsansız Hava Aracı ile havadan görüntülenen yangın geniş bir alanda etkisini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de yangın yönetim aracından yangına müdahaleyi bizzat yönetiyor.

Dün Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan yangına havadan uçak ve helikopterler müdahale ederken, karadan da arazöz ve orman ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle şu anda bölgede büyük duman bulutu oluşurken, yangın bölgesi İHA tarafından havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de yangın yönetim aracından bizzat müdahaleyi yönetirken, çok sayıda ekip yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi
Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi
Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi
Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık
Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'deki orman yangını İHA ile havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.07.2021 14:45:27. #1.13#

title