Mersin'deki orman yangını devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'deki orman yangını devam ediyor

Mersin'deki orman yangını devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz yangına müdahale ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz yangına müdahale ediyor. Tedbir amacıyla 50 evde boşaltıldı.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan yangına havadan uçak ve helikopterler müdahale ederken, akşam saatlerinden, sabaha kadar da karadan müdahale sürdü. Sabah saatlerinde yeniden 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz ile 850 personel yangına müdahale ederken, şimdiye kadar 650 hektarda yangının etkili olduğu öğrenildi.

Ayrıca yangından dolayı bölgede bulanan 50 hanede tedbir amacıyla boşaltıldı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde bizzat çalışmaları yönetiyor.

(Koray Ünlü-Serkan Çetinkaya-Murat Şengi/İHA)

Mersin'deki orman yangını devam ediyor
Mersin'deki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık
Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'deki orman yangını devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:37:14. #1.15#

title